Sp.a: "Noodtoestand is afleidingsmanoeuvre voor wat N-VA niet doet"

10/09/16 - 17u00 Bron: Belga

Sp.a-voorzitter John Crombez. © belga.

Veiligheidsplan N-VA Oppositiepartij sp.a is niet te spreken over de ideeën van regeringspartij N-VA om de noodtoestand in te voeren en bijvoorbeeld preventieve arrestaties mogelijk te maken. Ze verhogen volgens voorzitter John Crombez de veiligheid niet en hij pleit ervoor eerst eerder voorgestelde maatregelen effectief uit te voeren.

"De noodtoestand is een afleidingsmanoeuvre voor het feit dat het nodige binnen de bestaande wet niet wordt gedaan. De goede databank is er niet, de sluitende opvolging van Syriëterugkeerders en de eengemaakte politiezone in Brussel evenmin", reageert Crombez. "Dit is gevaarlijk omdat ze niet doen wat nodig is om de veiligheid te verhogen. Wij willen dat ook, maar volgens ons moeten de dingen binnen de Grondwet en de wet gebeuren."



Voorstellen als een preventieve arrestatie slaan volgens hem nergens op. "Vandaag kunnen burgemeesters samen met het parket en de procureur in moeilijke omstandigheden kijken wat nodig is om snel te handen en dat gebeurt ook op veel plaatsen. Ik vraag me af waarom Bart De Wever dat niet weet of niet wil weten."



Hij wijst erop dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) recent ook liet verstaan geen politiestaat te willen. "Ook de premier zei dat en toch komt men nu terug bij het idee de grondwet te omzeilen, wat de veiligheid niet verhoogt. Men leidt af van wat de N-VA-bevoegden niet aan het doen zijn."