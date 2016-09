Open Vld over N-VA-plan: "Turkse toestanden"

Door: redactie

video Het plan van N-VA om de noodtoestand te kunnen uitroepen in ons land bij aanslagen of aanhoudende terreurdreiging botst op heel veel protest. Bij de oppositie, maar vooral ook bij de coalitiepartners. Open Vld-voorzitster Gwendolyn Rutten spreekt over "Turkse toestanden". In het plan van N-VA komt de gerechtelijke controle achteraf en kan er preventief ingegrepen worden door de politie. Een bevel van de rechter voor huiszoekingen of arrestaties is dan niet meer nodig. Volgens partijvoorzitter Bart De Wever is het plan "perfect redelijk". "We zien dat elk land zo'n wettelijk kader heeft en wij zijn eigenlijk een van de uitzonderingen."

"Wat N-VA voorstelt is noodtoestand. De politiek kan dan beslissen om de grondwet uit te schakelen en dat drie maanden lang. Dat is in strijd met de rechtsstaat en onze democratie", verduidelijkt Rutten het standpunt van de liberalen. En Rutten gaat verder, ze maakt de vergelijking met andere landen waar de noodtoestand uitgeroepen kan worden: "Kijk naar Turkije, daar zijn na de coup rechters en professoren opgepakt, mensen zonder rechterlijke toets in de gevangenis gestoken. Dat soort Turkse toestanden willen wij met Open Vld niet in België."



Ook sp.a niet te spreken over plan N-VA

Oppositiepartij sp.a is niet te spreken over de ideeën van regeringspartij N-VA om de noodtoestand in te voeren en bijvoorbeeld preventieve arrestaties mogelijk te maken. Ze verhogen volgens voorzitter John Crombez de veiligheid niet en hij pleit ervoor eerst eerder voorgestelde maatregelen effectief uit te voeren.



"De noodtoestand is een afleidingsmanoeuvre voor het feit dat het nodige binnen de bestaande wet niet wordt gedaan. De goede databank is er niet, de sluitende opvolging van Syriëterugkeerders en de eengemaakte politiezone in Brussel evenmin", reageert Crombez. "Dit is gevaarlijk omdat ze niet doen wat nodig is om de veiligheid te verhogen. Wij willen dat ook, maar volgens ons moeten de dingen binnen de Grondwet en de wet gebeuren."



"Sommige voorstellen slaan nergens op"

Voorstellen als een preventieve arrestatie slaan volgens hem nergens op. "Vandaag kunnen burgemeesters samen met het parket en de procureur in moeilijke omstandigheden kijken wat nodig is om snel te handen en dat gebeurt ook op veel plaatsen. Ik vraag me af waarom Bart De Wever dat niet weet of niet wil weten."



Hij wijst erop dat Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) recent ook liet verstaan geen politiestaat te willen. "Ook de premier zei dat en toch komt men nu terug bij het idee de grondwet te omzeilen, wat de veiligheid niet verhoogt. Men leidt af van wat de N-VA-bevoegden niet aan het doen zijn." Sp.a-voorzitter John Crombez. © belga.

Open Vld past voor noodtoestand

Open Vld schiet een aantal elementen uit het veiligheidsplan van de N-VA af. "De rechterlijke toets voor ingrijpende maatregelen zoals detentie of telefoontap moet steeds vooraf gebeuren. Mensen oppakken is niet de taak van de politiek. De grenzen van onze rechtsstaat zijn duidelijk en daar houden we aan. De grondwet zetten we niet buiten spel", klinkt het.



Na de recente aanslagen heeft de regering volgens de Vlaamse liberalen reeds 30 nuttige en proportionele maatregelen getroffen in de strijd tegen terreur. "Open Vld staat steeds open voor bijkomende maatregelen, moesten die nodig blijken", zegt voorzitter Gwendolyn Rutten. "Hoe kunnen we bijvoorbeeld het lokale niveau beter betrekken in terreurbestrijding? Hoe kunnen we gevaarlijke geradicaliseerde individuen beter opvolgen? Maar eventuele bijkomende maatregelen moeten steeds passen binnen het kader van onze grondwet en rechtsstaat. Bij ingrijpende maatregelen zoals huiszoekingen, telefoontap en aanhoudingen moet er altijd vooraf een rechterlijke toets zijn. Mensen oppakken is niet de taak van de politiek. De grenzen van onze rechtsstaat zijn duidelijk en daar houden we aan. De grondwet zetten we niet buiten spel."



"Noodtoestand is niet zaligmakend"

Volgens Kamerfractieleider Patrick Dewael is het niet alleen onwenselijk om het gerecht en grondwet tijdelijk buiten spel te zetten, de noodtoestand is bovendien allerminst zaligmakend. "In Frankrijk kondigde de politiek de noodtoestand na 13 november af voor 12 dagen. Vandaag is ze nog steeds van kracht. Hoe geraak je er nog van af? In tussentijd vonden er nog zware aanslagen plaats. De Franse onderzoekscommissie trekt het nut ervan dan ook sterk in twijfel en is gewonnen voor ons systeem met een onafhankelijke bepaling van het dreigingsniveau door het OCAD met bijhorende maatregelen."



Open Vld spreekt zich nog niet uit over de andere voorstellen. Die zal de partij eerst grondig en met open geest bestuderen, luidt het. Maar Rutten en Dewael wijzen erop dat vele daarvan reeds in een of andere vorm in behandeling zijn binnen de regering of parlement. Patrick Dewael © photo news.

"Ons plan is perfect redelijk"

Volgens partijvoorzitter Bart De Wever is het plan "perfect redelijk". Dat zei hij vandaag in de studio van VTM NIEUWS. Vanmorgen werd het plan om een noodtoestand af te kondigen goedgekeurd op een speciale partijraad. "We zien dat elk land zo'n wettelijk kader heeft en wij zijn eigenlijk een van de uitzonderingen", zegt partijvoorzitter N-VA Bart De Wever. "Stel dat de toestand uit de hand loopt en dat er hier drie, vier of vijf aanslagen zijn, dan is er niets voorzien over de noodtoestand in ons land. En dat hebben wij nu netjes uitgewerkt en het is goed onderbouwd", aldus De Wever.



"Geen partijpolitieke motieven"

Volgens De Wever is er geen sprake van partijpolitieke motieven. Het plan is er niet gekomen om de opkomst van het Vlaams Belang af te blokken, zegt De Wever. "Het idee is al lang aan het rijpen. Het is deze zomer in een stroomversnelling gekomen door de aanslagen. Met partijpolitieke overwegingen heeft het weinig te maken", besluit hij. Hoewel er kritiek komt van onder meer sp.a en Open Vld, vindt De Wever het plan perfect redelijk. Hij hoopt dan ook dat het plan wordt omgezet in een wetgeving.