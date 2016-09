Duo aangehouden voor 'bedreiging met een aanslag'

Door: redactie

Antwerpen De twee mannen die gisterenavond werden opgepakt bij een politieactie aan het Antwerpse Centraal Station zijn door de onderzoeksrechter vandaag aangehouden voor "bedreiging met een aanslag met schijnbaar gevaarlijke substanties". Dat meldt de Antwerpse afdeling van het parket van Antwerpen.

Ze hadden rond 21 uur militairen geprovoceerd nabij het Centraal Station en woorden als "Allah" en "IS" geroepen. Een van de verdachten droeg traditionele moslimkledij. Toen de politie hen wilde arresteren en fouilleren, nam een van de mannen een op een handgranaat lijkend flesje uit zijn broekzak. Hij riep "boem boem" en "IS".



De politie hield hem onder schot. Toen het snelleresponsteam van de lokale politie ter plaatse kwam, begon hij met het voorwerp in de hand in hun richting te wandelen. De man kon overmeesterd worden en ook de andere verdachte werd gearresteerd. De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse, maar het voorwerp bleek onschadelijk. Het was een plastic flesje, gewikkeld in tape.



Beide verdachten zijn twintigers van Noord-Afrikaanse origine. Een van hen heeft een psychiatrisch verleden. Ze werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hen aanhield voor "bedreiging met een aanslag met schijnbaar gevaarlijke substanties". Volgens het parket zal de juiste toedracht van de feiten uit verder onderzoek moeten blijken.