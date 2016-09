Zoon van imam praat: "Ik moest winkelcentrum aanvallen met kettingzagen"

Door: redactie

7/09/16

De imamszoon uit het Luikse die zich afgelopen zomer liet filmen terwijl hij opriep tot geweld, heeft een boekje opengedaan over de wijze waarop IS ook bij ons 'eenzame wolven' rekruteert. Dat heeft La Dernière Heure vernomen.

Syriëstrijders uit Verviers zouden thuisgebleven vrienden voortdurend aanporren om tot actie over te gaan. En de plannen die ze voorstellen, zijn huiveringwekkend concreet. Zo is er sprake van een ­aanslag met kettingzagen in een Belgisch winkelcentrum. Er wordt ook aangedrongen om een imam te doden die 'niet radicaal genoeg' zou zijn.



Boodschap

De imamszoon zelf wordt niet van zulke plannen verdacht, benadrukt zijn advocaat. Maar bij de vriend die hem filmde, is eerder al een boodschap ontdekt waarin een IS-kopstuk naar video's vraagt van terroristen die op het punt staan een aanslag te plegen.