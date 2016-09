Mars tegen de angst in maart afgelast door terreurdreiging

Door: redactie

De 'Mars tegen de angst', die op 27 maart moest plaatsvinden in het centrum van Brussel, werd niet afgelast omwille van een gebrek aan politiecapaciteit op het terrein, maar wel degelijk omwille van een nieuwe imminente terreuraanslag. Dat meldt televisiezender RTL-TVI dinsdagavond.

De Mars, die hulde moest brengen aan de slachtoffers van de terreuraanslagen van Zaventem en Maalbeek, werd afgelast na een oproep van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon en Brussels burgemeester Yvan Mayeur. Ze riepen veiligheidsoverwegingen in. "Gezien de politiecapaciteit op het terrein en omdat de prioriteit naar het gerechtelijk onderzoek gaat, willen we oproepen om niet te manifesteren", zo verluidde de oproep.



Maar volgens informatie uit politiebronnen was er wel degelijk een geïdentificeerde terroristische dreiging tegen de Mars, meldt RTL-TVI. "In documenten worden twee mannen geciteerd: 'Benhattal Moustapha zou bezig zijn met een terroristische aanval tegen een bijeenkomst van burgers. De genaamde Atar Yassine zou deel uitmaken van het plan, hij is de neef van de broers El Bakraoui. Banhattal Moustapha en Atar Yassine zijn bekend bij het gerecht, zo kunnen we lezen."



De 40-jarige Moustapha Benhattal werd uiteindelijk opgepakt op 17 juni omdat hij ervan verdacht werd een aanslag te willen plegen op een fandorp op het Rogierplan tijdens het Europees voetbalkampioenschap. Hij is de oom van de broers El Bakraoui, twee van de kamikazes van de aanslagen in Brussel. Yassine Atar is hun neef en de broer van Oussama Attar, het vermoedelijke brein van de Belgische aanslagen die nog steeds voortvluchtig is.