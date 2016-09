Zaventem krijgt eigen terreurteam

JOOST FREYS

Een zwaarbewapend politiekorps neemt zijn intrek op Brussels ­Airport. Dat bevestigt het kabinet van binnenlandminister Jan ­Jambon (N-VA). Het team moet snel ingrijpen bij uiterst verdachte situaties en terroristen onderscheppen.

Sinds de aanslagen van 22 maart neemt Jambon maatregelen om de bewaking op de luchthaven van Zaventem te verscherpen. In de eerste plaats zet hij in op ­efficiëntere technologie. Zo is ­onder andere een camerschild geplaatst dat alle toegangswegen bewaakt. Maar ook de man­schappen zelf worden versterkt. Over enkele maanden krijgen zij de steun van een speciaal politieteam. "De leden daarvan worden weldra geselecteerd", luidt het op het kabinet-Jambon. "Ze komen uit de groep van 200 extra politiemensen die voorzien zijn voor de bewaking van de luchthavens. Ze krijgen een specifieke opleiding (o.a. speciale arrestatietechnieken, red.) en worden daarna zwaarder bewapend dan de 'gewone' politiemensen op de luchthaven."



Het nieuwe korps zal vergelijkbaar zijn met het Snelle Responsteam dat onlangs in Antwerpen is voorgesteld. Dat is onder meer uitgerust met ballistische helmen en semi-automatische wapens. Het 'terreurteam' op Zaventem zal onmiddellijk reageren bij een mogelijke bedreiging, of als noodteam tussenkomen in afwachting van de komst van de elite-eenheden.



