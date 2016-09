CdH bereid verlenging administratieve aanhouding tot 72 uur te steunen

Door: redactie

Het cdH is bereid om de verlenging van de administratieve aanhouding van 24 naar 72 uur te ondersteunen. Dat stelde partijvoorzitter Benoît Lutgen op de familiedag in het Jubelpark te Brussel. Hij riep er op tot politieke eenheid voor de uitdagingen waar België voor staat, zowel inzake werkgelegenheid na de aankondiging van de sluiting van Caterpillar Gosselies, als voor een burgerschapparcours voor de jongeren of de strijd tegen het terrorisme.

In de tijdelijke Kamercommissie Terrorismebestrijding wordt al maanden gedebatteerd over de serie maatregelen die de regering heeft genomen naar aanleiding van de aanslagen in Parijs en ons land. Eén van de voorstelling handelt over de verlening van de administratieve aanhouding van de huidige 24 uur naar 72 uur. Aangezien daarvoor een tweederdemeerderheid voor nodig is, moet de meerderheid hiervoor op zoek naar steun bij de oppositie. Tot nu toe lukte dat niet, maar de toezegging van cdH zou het dossier kunnen deblokkeren.



Lutgen riep ook op de eenheid voor "het verdedigen en ontwikkeling van de werkgelegenheid" na het drama van Caterpillar. Op Europees vlak is nood aan een sterke ambitie om het beleid op sociaal en fiscaal vlak te harmoniseren en zo de "grote sociale uitverkoop" te stoppen. In België moeten de werknemers van Caterpillar begeleid worden en de vennootschapsbelasting hervormd ter ondersteuning van de KMO's. "Laten we de kleine electorale overwegingen achterwege laten en stemmen", riep Benoît Lutgen op.



Inzake terrorisme verwees hij naar de voorstellen die de partij in de Kamer heeft ingediend over de teruggekeerde Syriëstrijders en de strijd tegen internetpropaganda. Het cdH verwacht een initiatief van de federale regering. Hij zei niet te begrijpen waarom de partijvoorzitters niet bijeen geroepen worden voor een grondwetswijziging.