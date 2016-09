"Als De Wever mensen wil opsluiten, dat hij dan onderzoeksrechter wordt"

Door: redactie

3/09/16 - 05u58 Bron: Belga

© photo news.

Open Vld-kamerfractieleider Patrick Dewael vindt het N-VA-voorstel om een noodtoestand in te voeren "buitenproportioneel". Liever lanceert hij eigen liberale pistes. "Op één vlak ben ik het met De Wever eens: burgemeesters moeten meer betrokken worden. En we moeten gevaarlijke personen beter kunnen volgen", zegt hij vandaag in een interview me De Standaard.