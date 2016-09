Securitas werft veel meer mensen aan wegens terreur

Door: redactie

Bewakingsfirma Securitas heeft dit jaar in België al meer dan 600 mensen aangeworven, een stijging van 25 à 30 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat werd vandaag vernomen bij het bedrijf, dat nog een 160-tal vacatures heeft openstaan. De bewakingsfirma's, met als grote spelers Securitas en G4S, hebben de vraag naar bewakingspersoneel zien pieken na de aanslagen van 22 maart in Brussel. Na de aanslagen kende de vraag een toename met 20 procent, die drie maanden later teruggevallen was naar 10 procent meer dan voor de aanslagen.

De Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO, die bijna 80 procent van de sector vertegenwoordigt), meldde begin juli dat de terreurdreiging en aanslagen reeds in 2015 de tewerkstelling in de private bewakingssector met 4,2 procent deden stijgen. Voor 2016, en dus ook de periode na de aanslagen in Brussel, had BVBO toen nog geen cijfers, maar de sector bemerkte reeds dat de stijging versnelde.



De hele private bewakingssector telde eind vorig jaar zowat 15.000 werknemers. Bij de BVBO-leden, inclusief de grote spelers G4S, Seris en Securitas, waren er dat 12.762 voltijdsen. Dat zijn er 518 meer dan in 2014 (+4,2 procent). De BVBO-leden zagen de omzet vorig jaar 3,3 procent toenemen tot meer dan 662 miljoen euro. Vooral de statische bewaking van gebouwen en goederen nam toe, net als de persoonscontrole. Het segment luchthavens, treinstations en zeehavens kende de voorbije twee jaar ruim 10 procent groei per jaar en is goed voor 23 procent van de omzet.



De bewakingssector herhaalde toen nogmaals de boodschap dat ze vragende partij is om verschillende niet-politionele taken over te nemen van de politie en bewakingssdiensten.