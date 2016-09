"De militairen zullen het zelf beu worden"

Bewerkt door: Redactie

"Meer blauw op straat, minder kaki." Dat is de politieke wens die Brussels minister-president Rudi Vervoort vandaag naar voren schuift in De Morgen. Hij verwacht dat de militairen hun steunopdracht op straat op termijn zelf beu zullen worden. "Ze zijn niet opgeleid voor dat soort taken", zegt Vervoort. Om ze nu al te laten vertrekken, vindt hij het te vroeg. "We zitten in een overgangsfase."