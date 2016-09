"Ik pas voor politiestaat"

Door: redactie

"We gaan de rechtsstaat niet overboord gooien om degenen die hem willen vernietigen, aan te pakken." Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) geeft duidelijk aan waar de discussie over de noodtoestand voor hem stopt, schrijft De Standaard vandaag.

De N-VA maakte begin deze week van de invoering van een systeem van noodtoestand een strijdpunt voor de federale regering. De coalitiepartners hebben daar bedenkingen bij, want de noodtoestand betekent dat fundamentele rechten en vrijheden opgeschort kunnen worden.



Nu trekt ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) een duidelijke grens. "Rechterlijke toetsing van aanhoudingen, telefoontap of huiszoekingen, daar ligt voor mij de grens", zegt Bourgeois in een interview met De Standaard. "Voor een politiestaat pas ik, maar er is volgens mij nog wel wat extra mogelijk binnen die grenzen. We gaan de rechtsstaat niet overboord gooien om degenen die hem willen vernietigen, aan te pakken."



Daarmee lijkt hij zich uit te spreken tegen het voorstel van N-VA-voorzitter Bart De Wever om bij een noodtoestand mensen die volgens de ordediensten een potentieel risico vormen, preventief aan te houden, al is het nog niet helemaal duidelijk hoever de partij daarmee wil gaan. Eerder verklaarde De Wever dat de burgemeesters meer beslissingsmacht zouden moeten krijgen.