Procureur-generaal: "Burgerinfiltranten inzetten in terreurbestrijding"

Door: redactie

1/09/16 - 18u09 Bron: Belga

Procureur-generaal Johan Delmulle. © belga.

Terrorisme Brussels procureur-generaal Johan Delmulle pleit ervoor burgerinfiltranten in te zetten in de strijd tegen het terrorisme. Volgens Delmulle is het immers zeer moeilijk politieagenten te laten infiltreren in het zeer gesloten en achterdochtige terroristische milieu en is een dergelijke politie-infiltratie vaak te tijdrovend.

Volgens de procureur-generaal beschikken het openbaar ministerie en de politiediensten met de recentste en op til zijnde aanpassingen aan het Strafwetboek over voldoende materiële strafwetten om de strijd met het terrorisme aan te gaan. Op het vlak van het formele strafrecht, de procedures, en de onderzoeksmethodes is er wel nog meer mogelijk, vindt hij.



Zo blijft hij aandringen op een uitbreiding van de termijn van vrijheidsberoving van 24 naar 48 uur, "en zelfs tot 72 uur voor terroristische misdrijven", zegt Delmulle. "Dat zou een efficiëntere tussenkomst van politie en justitie mogelijk maken."

Infiltranten Onder bepaalde omstandigheden zou een burgerinfiltrant ook strafbare feiten mogen plegen Volgens de hoge Brusselse magistraat moeten er ook meer middelen gaan naar de informantenwerking, en moet er vooral werk gemaakt worden van burgerinfiltranten. "De ervaring leert dat terroristen contra-strategieën gebruiken en gebruik maken van de meest geavanceerde technologische en communicatiemiddelen, zodat de klassieke onderzoeksmaatregelen zoals telefoon- en internetinterceptie wel nuttig zijn maar niet langer volstaan", klinkt het.



Politiemensen kunnen nu wel infiltreren in terroristische middens maar die methode stoot op haar limieten, meent hij. "Het is zeer moeilijk om een politieman met het juiste profiel te vinden om in een dergelijk zeer gesloten en achterdochtig milieu binnen te dringen en zich te handhaven. Dergelijke infiltratie vergt ook een zekere tijd, die er niet altijd is als we zien hoe snel de verdachten soms radicaliseren en tot actie overgaan."



Informanten kunnen nu vanuit het criminele milieu al informatie aanleveren maar in de terrorisme-problematiek is ook die methode onvoldoende, vindt de procureur-generaal. "Een burgerinfiltrant zou moeten kunnen optreden onder een fictieve identiteit, een actievere rol moeten kunnen spelen dan het louter passief verzamelen van informatie en gegevens en een directe en actieve bijstand moeten kunnen leveren aan de opsporing."



In bepaalde omstandigheden zou hij zelfs strafbare feiten mogen plegen, aldus Delmulle. "Om zijn informatiepositie te behouden, maar ook om het welslagen van zijn opdracht of de veiligheid van personen te verzekeren", klinkt het. "Ook zou hij in een onbekend terroristisch milieu moeten kunnen worden ingebracht, waar de informant nu voorafgaande nauwe banden moet hebben met het criminele milieu."