Michel: "Ik wil geen Guantánamo in België"

TT

31/08/16 - 13u46 Bron: Belga, VRT

Politiek Premier Charles Michel (MR) heeft gereageerd op de voorstellen van N-VA over een noodtoestand met extra bevoegdheden voor de veiligheidsdiensten. "Ik wil geen Guantánamo in België", zo verklaarde de premier zich kritisch tegenover de VRT.

N-VA is voorstander van een Belgische versie van de Patriot Act, maar alvast CD&V en Open Vld staan op de rem. Nu laat ook premier Michel zich kritisch uit over bijvoorbeeld de noodtoestand. "Het is bijvoorbeeld altijd nodig dat een magistraat betrokken is een telefoontap. Ik wil geen Guantánamo in België. Maar het staat vrij aan elke minister om een tekst en voorstellen te verdedigen, maar dan wel op basis van concrete argumenten." Ook minister van Justitie Koen Geens (CD&V) toont zich een koele minnaar van de N-VA-standpunten, bijvoorbeeld wat betreft aparte rechtbanken voor terreurverdachten. "Ik ben niet geneigd om op die discussie terug te komen. In het buitenland stelt men nu vast dat dat wel leuk is op het moment zelf, maar nadient ontdekt men dat men onschuldigen heeft opgesloten. Dit verbaast mij van de N-VA. Ik dacht dat onze rechters en magistraten op dit moment een zeer goeie job deden. We moeten vooral kijken naar wat we al verwezenlijkt hebben en niet voortdurend ballonnetjes oplaten."

Hervorming vennootschapsbelasting

'Men moet realistisch blijven' Premier Charles Michel

Michel herhaalde voorts dat een hervorming van de vennootschapsbelasting in een neutraal budgettair kader moet gebeuren. Na afloop van een ontmoeting met Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, herinnerde de eerste minister aan de beslissing die enkele maanden geleden tijdens de begrotingscontrole werd genomen. "We zullen zien of we de waarborgen hebben dat een hervorming wel neutraal is", aldus Michel.



Eerder op de dag raakte bekend dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in zijn nieuw voorstel voor de hervorming van de vennootschapsbelasting, niet meer spreekt over de invoering van een meerwaardebelasting en hogere roerende voorheffing op dividenden. De minister wil het belastingtarief voor bedrijven tegen 2020 verlagen naar 20 procent. Vicepremier Kris Peeters (CD&V) maakte zich meteen al zorgen over hoe zijn collega de hervorming "in hemelsnaam" budgetneutraal kan organiseren.



Premier Michel meent dat een lagere vennootschapsbelasting positief zou zijn voor de versterking van de jobcreatie en ook een vereenvoudiging en meer juridische zekerheid voor de bedrijven, in het bijzonder de kmo's, zou kunnen teweegbrengen. Zonder op concrete cijfers in te gaan, merkt de premier wel op dat moet worden bekeken wat financieel mogelijk is. "Men moet realistisch blijven", luidt het.



Hij herinnert eraan dat bij de vorige begrotingscontrole de minister van Financiën een mandaat heeft gekregen om een voorstel uit te werken "in een neutraal budgettair kader". "We zullen zien of we de waarborgen hebben dat een hervorming wel neutraal is".