Databank 'Syriëstrijders' telt meer dan honderd vrouwen

Door: redactie

31/08/16 - 00u58 Bron: Belga

Militanten van Islamitische Staat marcheren door de straten van Raqqa. © ap.

De nieuwe databank met 'foreign terrorist fighters' telt momenteel 104 vrouwen op een totaal van 614 mensen. Met 61 procent is de ruime meerderheid twintiger, de jongste is 15 en de oudste 70. Zowat twee dozijn was betrokken bij aanslagen. Dat staat vandaag te lezen in Knack, dat naar eigen zeggen inzage kreeg in de beruchte databank van (kandidaat-)Syriëstrijders.

Ruim twee op de drie mensen in de databank zijn wellicht in Syrië of Irak (266), op weg ernaartoe (4), vermoedelijk teruggekeerd (114) of hebben vermoedelijk getracht te vertrekken (73). Van de overige 157 wordt vermoedt dat ze kandidaat zijn om naar Syrië of Irak af te reizen. De cijfers zijn inclusief de 109 overleden strijders waarvan de dood nog niet officieel is vastgesteld.



Helft is Belg

De allereerste Belgische vertrekker was Nabil Kasmi, die in augustus 2012 definitief naar de regio afzakte. Dat jaar probeerden gemiddeld twaalf mensen per maand te vertrekken, net als in 2013. Het jaar nadien waren dat er elf per maand, vorig jaar nog zes.



Ruim de helft van de mensen in de databank is Belg, weliswaar in meer dan de helft van de gevallen van Marokkaanse origine. Daarnaast duiken nog 22 nationaliteiten op, met 39 Marokkanen opnieuw als grootste groep. Andere belangrijke groepen zijn de Russen (25), Fransen (16) en Algerijnen (13).



Aanslagen

Zowat twee dozijn van de strijders was volgens OCAD-topman Van Tigchelt betrokken bij een aanslag. Onder hen zeven betrokkenen bij de aanslagen van Parijs en Brussel zoals Bilal Hadfi, Salah Abdeslam en Mohamed Abrini.