Premier Michel: "Veiligheid is topprioriteit"

Veiligheid is één van de topprioriteiten van de federale regering. In een interview met de kranten van Sudpresse en Le Soir geeft premier Charles Michel meer uitleg over onder meer het gebruik van bewakingscamera's en bewakingsfirma's.

Premier Michel kondigt in de kranten een aanpassing aan van de wetgeving op bewakingscamera's, waarbij zal wordt gedefinieerd "in welke omstandigheden de camera's preventief kunnen worden gebruikt, maar ook in het kader van onderzoeken".



De premier wil ook de rol van bewakingsfirma's uitbreiden, in ondersteuning van de politiediensten. Zo moeten bewakingsagenten bij bijvoorbeeld festivals tassen kunnen controleren, vindt Michel.



Er komt ook een nieuw veiligheidskorps dat zal instaan voor de bewaking van gebouwen. "Het is niet de taak van onze militairen om eeuwig in de straten te patrouilleren om sites of gebouwen te bewaken". Politieagenten en militairen kunnen opgeleid worden om deel uit te maken van het korps.



De eerste minister komt ook terug op het boerkinidebat. Een wet die het dragen ervan verbiedt, wordt volgens hem technisch en praktisch moeilijk. Plaatselijk optreden moet voor de premier wel kunnen, indien de openbare orde in het gedrang komt. Burgemeesters moeten in dat geval kunnen optreden.