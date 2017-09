Club naar titelverdediger Zulte Waregem in 1/8ste finales Croky Cup, Anderlecht ontvangt Standard

XC

Zulte Waregem won vorig jaar de Beker van België. © photo news.

Er is zopas geloot voor de achtste finales van de Croky Cup. Twee aantrekkelijke affiches: Club Brugge trekt naar bekerhouder Zulte Waregem en Anderlecht ontvangt Standard. Opmerkelijk: alle zestien eersteklassers zitten nog in de bekercompetitie. Een unicum. Een overzicht van de acht wedstrijden.

Eerder op de avond zorgde Charleroi voor een primeur: alle zestien eersteklassers in de 1/8ste finales van de Beker van België. In eigen huis rekenden de Carolo's eenvoudig af met La Louvière Centre: 4-0.

Na een sterk wedstrijdbegin leek het een parkwandeling te worden voor Charleroi. Amper vier minuten ver, en de 1-0 stond reeds op het bord. Cristian Benavente dribbelde zich een weg door de defensie van La Louvière en werkte vervolgens het leer overhoeks binnen. Nadien was het afwachten op de verdubbeling van de score. Die kwam er uiteindelijk vijf minuten voor de koffie. Michaël Cordier werd tegenvoets gepakt door Chris Bedia: 2-0. Meteen ook de ruststand.



Halverwege de tweede helft kwam Mamadou Fall oog in oog met Cordier. De Senegalees liet de kans niet liggen en wipte het leer over de Waalse doelman: 3-0. Tien minuten later profiteerde Benavente van matig verdedigen van La Louvière. De Peruviaan kon van dichtbij zijn tweede van de avond binnentikken. De eerredder kwam er niet meer, al kreeg Simon Wantiez wel nog een dot van een kans. Eindstand: 4-0.