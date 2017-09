Genk rekent af met Cercle, Oostende wint zonder Vanderhaeghe

XC

20/09/17 - 22u14

© belga.

Croky Cup Racing Genk heeft in de zestiende finales van de Beker van België de scalp genomen van Cercle. In het Jan Breydelstadion hadden de Limburgers genoeg aan één doelpunt: 0-1. Daarnaast zette Oostende in eigen huis Union Sint-Gillis opzij: 3-1.

Op het kwartier kwamen de Genkenaren al op voorsprong via Alejandro Pozuelo. De Spanjaard verschalkte doelman Miguel Van Damme vanuit een scherpe hoek: 0-1. Vervolgens herstelde Cercle het evenwicht, maar groen-zwart slaagde er niet in om voor de pauze de netten te doen trillen.



In de tweede helft kwam 'de Vereniging' meteen goed weg toen Joseph Aidoo een hoekschop van Siebe Schrijvers op de dwarslat kopte. De Limburgers gingen vervolgens nadrukkelijk op zoek naar de 0-2, terwijl Cercle op de counter loerde. Voor even toch. Plots ging de Genkse storm liggen, en de thuisploeg nam zelfs het commando over. Dat resulteerde zelfs in een doelpunt van Cryzan Barcelos, maar de Braziliaan werd afgevlagd voor buitenspel.



In de slotfase schreeuwde de thuisploeg om een penalty nadat Johanna Omolo een duw kreeg in de zestien. Scheidsrechter Christoph Dierick zag er echter geen graten in. Nadien werd er niet meer gescoord op Jan Breydel. Eindstand: 0-1. Lees ook LIVE BEKER: Dennis scoort meteen voor Club, Frutos hakt knopen door

Nu al dé figuur van de Croky Cup: Cultkeeper drinkt zelfs biertje met Kortrijk-aanhang: "Fabrice Courtois, riepen ze"



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash!

Oostende rekent af met Union Na het ontslag van Yves Vanderhaeghe nam Adnan Custovic het roer bij Oostende over. Hij slaagde er niet meteen in om mooi voetbal op de mat te leggen, en de grootste kansen waren zelf voor Union. Toch kwam de thuisploeg op het halfuur op voorsprong. Zinho Gano kopte een hoekschop van Berrier staalhard in doel: 1-0. Meteen ook de ruststand.



Na de koffie konden 'De Kustboys' wat meer hun stempel drukken. Oostende deelde enkele prikken uit via onder meer Ibrahima Conté en Ramin Rezaeian, maar Nicaise Kudimbana hield zijn netten schoon. Ei zo na maakte Gano vervolgens zijn tweede treffer, maar zijn kopbal belandde slechts enkele centimeters naast.



Toch had Oostende het zaakje niet onder controle. De bezoekers verdienden zelfs de gelijkmaker, al trilden de netten nadien wederom aan de overkant. Knowledge Musona zette de 2-0 op het bord. De bevrijdende treffer? Fout. Eén minuut later had Union weer hoop dankzij de aansluitingstreffer van Christophe Bertjens, maar het mocht niet baten. De verdiende gelijkmaker kwam er niet meer. Integendeel. Musona legde in de extra tijd de eindstand vast: 3-1. Meteen ook de eerste overwinning van het seizoen voor 'De Kustboys'.