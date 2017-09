Kums moet nu bevestigen

Jan Mosselmans

20/09/17 - 22u49

© photo news.

Neen, Sven Kums lag niet aan de basis van het ontslag van de René Weiler. Aan de poten van de trainer zagen ligt niet in het karakter van Sven. Maar het vertrek van Weiler zal in de publiek opinie wel steeds gekoppeld blijven aan de zaak-Kums. Opvallend trouwens gisteren vòòr de wedstrijd in 't Kuipke: de harde kern van de paars-witte fans die bij de openingsgoal van Anderlecht op Kortrijk vorige week nog om het ontslag van Weiler riepen - tot grote 'colère' van Roger Vanden Stock - scandeerden nu de naam van Weilers' opvolger (ad interim), Nicolas Frutos, en van... Sven Kums. Tijdens de zomerstage in Oostenrijk schreven we na interviews met zowel Weiler als Kums in het spelershotel, het volgende: "Zowel Weiler als Kums zullen water in hun wijn moeten doen om er toch nog een geslaagd huwelijk van te maken". Maar het is nooit goed gekomen tussen beiden. Weiler wilde van Kums een andere - infiltrerende - middenvelder maken maar die ambitie was weinig realistisch met een speler van reeds 29 jaar. Maar het dient ook gezegd: Kums toonde in zijn eerste wedstrijd in het paars-witte shirt té weinig om hem tot de nieuwe metronoom van Anderlecht of de opvolger van Tielemans te bombarderen.

De keuzes van de nieuwe T1 van Anderlecht gisteren in 't Kuipke, waren 'populair'. Frutos koos voor een offensieve 3-4-3 opstelling met veel volk vòòr de bal. Centraal op het middenveld de 'incontournable' Leander Dendoncker en de in ere herstelde Sven Kums. Trebel en Stanciu zaten op de bank. Kums en Dendoncker stonden op het tactische bord in de kleedkamer naast elkaar maar mochten alternerend inschuiven. Eén van beiden moest wel steeds in de verdedigende positie blijven staan.



De balcirculatie bij Anderlecht was vlot en daar hadden Dendoncker en Kums zeker een belangrijk aandeel in. Vooral Dendoncker, wiens spelpeil de voorbije twee wedstrijden in stijgende lijn lag, vond gisteren zichtbaar een klein beetje voetbalplezier terug. En Sven Kums? Die wilde duidelijk iets laten zien. Kums was veel nadrukkelijker aanwezig en was ook veel vaker aan de bal. Maar dat had zeker ook met de sterkte van de tegenstander én het tempo van de wedstrijd te maken. Kums vroeg veelvuldig de bal en probeerde zoals in zijn goede oude Gentse tijd, het tempo te bepalen. Met wisselend succes. Het viel gisteren trouwens op hoe verschillend het spelvolume van Kums en Dendoncker is. Dendoncker bleef ook in de tweede helft voor diepgang zorgen vanuit het middenveld, Kums wilde bij een 0-1 voorsprong vooral vanuit balbezit voetballen. Zijn gebaren in de tweede helft om meer de bal te krijgen, kregen echter niet altijd het gehoor dat hij graag wilde.



De 0-1 zege is een opsteker voor Anderlecht, voor Frutos én voor Kums. Afwachten hoe Frutos tegen sterkere tegenstanders zijn middenveld zal bezetten en of Kums kan groeien in de rol die de nieuwe trainer hem geeft.