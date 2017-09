Frutos leidt Anderlecht naar nipte zege in Kuipje, Standard vlot door tegen Heist

© photo news.

Anderlecht zit weer op het winnende spoor. Onder leiding van Nicolas Frutos boekte paars-wit vanavond een nipte bekerzege in het Westelse Kuipje. Onyekuru zorgde halfweg de tweede helft voor de enige treffer, met dank aan een falende thuisdefensie. Ook Standard plaatste zich voor de achtste finales na een vlotte zege (4-0) tegen Heist.

Weinig om ons aan op te warmen in het eerste bedrijf in het Kuipje. Jefke Delen die de aftrap gaf, dààrvoor gingen de handen gretig op elkaar. Maar daarna? Aan opwinding een groot gebrek. Onyekuru mikte een wenkende kans naast de reuzentronie van Van Hout, maar ook naast het doel. Bruno trapte op de voeten van diezelfde Van Hout. Ook aan de overzijde ging het alarm twee keer af. Rommens werd tijdig (en correct) van de sokken gelopen door Dendoncker, De Ceulaer schoot met de rust in zicht hard naast.



Westel had aardig zijn voet gezet naast Anderlecht, waar Sa van Frutos mocht debuteren en Kums een basisplaats kreeg. Ook na de pauze zouden de Kempenzonen stevig weerwerk bieden aan een alweer niet overtuigend paars-wit. Boeckx moest alles uit de kast halen om een plaatsbal van Annys uit zijn doelvlak te keren. De thuisploeg rook zijn kans, maar een blunder van Oto'o gooide roet in het eten. Harbaoui trapte de te korte terugspeelbal nog op Van Hout, de goed gevolgde Onyekuru tikte de rebound in het lege doel. Een moegestreden Westerlo kon geen vuist meer maken, bij Anderlecht was de opluchting na enkele turbulente weken groot.