Dennis gidst Club naar ruime zege tegen Roeselare, Eupen en AA Gent hebben meer moeite met amateurclubs

Club Brugge heeft zich zonder problemen geplaatst voor de achtste finales van de Croky Cup. Ivan Leko stelde zijn sterkste ploeg op en dat loonde ook, want blauw-zwart boekte een ruime zege tegen de streekgenoot: 1-5. Voor AA Gent en Eupen ging het moeizamer tegen respectievelijk ASV Geel en Rupel Boom, maar de eersteklassers lieten zich niet verrassen.

Bij Club startte seizoensrevelatie Emmanuel Dennis voor het eerst sinds zijn blessure (opgelopen op bezoek bij AEK Athene, red.) weer in de basis en dat hebben ze bij Roeselare geweten. De Nigeriaanse sneltrein -die Wesley voorin aan zijn zijde kreeg- deed immers al na drie minuten het net trillen. Club ging ook door op dat elan en net voorbij het kwartier kon aanvoerder Vormer de score verdubbelen op assist van Vanaken. En daar bleef het zelfs niet bij voor blauw-zwart in de eerste helft, want Dennis en Wesley diepten de score nog uit tot 0-4. Dat leek de ruststand te worden, maar na een goal van Brouwers moest ook Club-keeper Hubert zich een keer omdraaien. Na rust kregen de fans op Schiervelde vervolgens een pak minder spektakel te zien. Leko voerde al snel enkele vervangingen door -de zege was binnen- en daardoor verdween het tempo wat uit de partij. Acht minuten voor tijd zette ook Vossen zijn naam nog op he scorebord en de Limburger legde zo de 1-5-eindstand vast.

Milicevic voorkomt Gentse blamage

Net als Club begon ook AA Gent in Geel uitstekend aan zijn zestiende finale van de Croky Cup. Na zestien minuten krulde Milicevic een vrijschop in de rechterbenedenhoek en de stilist zette Vanhaezebrouck zo op rozen. Daarna zweeg het kanon van de Buffalo's wel in de eerste helft.



Geen vuiltje aan de lucht bij rust voor de Buffalo's, maar dat was na de pauze wel even anders. De Oost-Vlamingen zagen Geel twee minuten na rust op gelijke hoogte klimmen via een strafschop van Kerckhofs. Milicevic stelde op het uur orde op zaken, maar tien minuten later maakte Nelissen alweer gelijk. De club uit de eerste amateurliga kon even dromen van verlengingen, maar met zijn derde van de avond doorprikte Milicevic die droom.