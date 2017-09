Deze oud-bekenden herkent u bij de niet-eersteklassers tijdens het bekertreffen

GVS

20/09/17 - 16u28

© photo news.

Vanavond en morgen staan een hele resem bekermatchen op het programma. Daarbij heel wat oud-bekenden die vroeger furore hebben gemaakt (of wilden maken) in onze hoogste voetbalklasse maar nu - al dan niet noodgedwongen - op een lager niveau hoge toppen willen scheren. Van een supertalent bij de beloften van Club tot een Algerijns woelwater van 35 lentes jong. Een oplijsting.

Nicaise Kudimbana © photo news. KV Oostende - Union (1B)

*Dylan Lambrecth: De spits die Anderlecht vorig seizoen kocht om niet te spelen en direct door te sluizen naar Roeselare. Daar werd de samenwerking snel stopgezet na een vechtpartij met een ploegmaat. Dit seizoen wordt de 24-jarige aanvaller door de landskampioen voor een seizoen uitgeleend aan Union. Momenteel ook geen overdonderend succes, bij zijn nieuwe werkgever speelde de driftkikker tot nog toe slechts 16 minuten.



*Nicaise Kudimbana: De Congolees-Belgische doelman doet ongetwijfeld een belletje rinkelen. Kudimbana was van onschatbare waarde voor de kleedkamer van Anderlecht waar hij de jonge Afrikanen onder zijn hoede nam. Na een tijdje verkoos Kudimbana toch speelminuten en verkaste naar Antwerp. Via The Great Old kwam de keeper deze zomer bij Union terecht.



*Marc Grosjean: Ook de trainer van de tweedeklasser is een bekend gezicht. In het verleden trainde Grosjean de eersteklassers Bergen en La Louvière. Via onder meer een Saudi-Arabische avontuur belandde de 59-jarige Luikenaar bij de Brusselse club. Kreeg aan het einde van vorig seizoen de handen op mekaar voor het fraaie voetbal dat zijn ploeg in play-off op de mat bracht. Lees ook LIVE: Sneuvelen er meteen eersteklassers in zestiende finales Croky Cup?



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! Marc Grosjean © photo news.

Gaetan Englebert. © photo news. RFC Luik (2e am.) - Zulte Waregem

*Gaetan Englebert: De sportief directeur van Club Luik. De gewezen middenvelder speelde negen jaar voor Club Brugge, goed voor meer dan 250 wedstrijden. "We willen tonen dat deze ploeg niet thuishoort in de tweede amateur-liga", vertelde Englebert voor de match tegen Essevee.



*Dante Brogno: Ook de coach van de Luikenaren is een oud bekende. De broer van Toni Brogno en de vader van Loris Brogno blijkt nog even impulsief te zijn, dixit Englebert: "Hij is nog steeds dezelfde als op het veld. Af en toe moet ik hem kalmeren."



*Nebosja Malbasa: De rechterhand van de Italo-Belg. De Servische spits arriveerde in 1987 in Luik waarna hij België niet meer verliet. Achtereenvolgens speelde hij voor Charleroi en Standard, maar nu zit hij opnieuw bij de werkgever waar het voor hem allemaal begon.

Fran Brodic. © persinfo. KSV Roeselare (1B) - Club Brugge

*Fran Brodic: Hét rastalent - 40 goals en 15 assists - van de blauw-zwarte jeugdopleiding. Althans, dat dacht iedereen. Maar Michel Preud'homme en nu ook Ivan Leko lijken hun twijfels te hebben bij de kwaliteiten van de Kroatische goalgetter. Zijn uitleenbeurt vorig seizoen aan Antwerp was geen succes, misschien lukt het voor de 20-jarige spits bij de West-Vlaamse club wel.



*Wouter Biebauw: Toe aan zijn achtste seizoen op Schiervelde, al verdiende hij tussendoor wel zijn strepen bij KV Mechelen en Oostende. Vooral bij Malinois was zijn passage een succes, Biebauw stond er 124 keer onder de lat.



*Yves De Winter: Aan de bank gekluisterd door bovenstaande concullega. Maakte indruk in zijn debuutjaren bij Westerlo maar kon in Nederland geen hoge toppen scheren. Reisde in 2008 met de Belgische beloftenploeg af naar Peking voor de Olympische Spelen, waar hij derde doelman was.



*Thibaut Van Acker: Gewezen talent van Club Brugge, maar kon er nooit helemaal doorbreken. Via Beerschot en Cercle nu bij Roeselare, waar hij een belangrijke schakel is voor het huidige nummer 2 van 1B.



*Ook interessant: François Kompany, broer van... en Reno Wilmots, zoon van... Wouter Biebauw. © photo news.

Mohamed Dahmane © photo news. Eupen - Rupel Boom (2e am.)

*Jason Adesanya: Maakte op 18-jarige leeftijd een veelbelovend debuut voor Lierse, maar kon die goede lijn niet doortrekken. Via Mechelen en Lommel nu bij Ruppel Boom, waar hij op een lager niveau de weg naar doel wél vlotjes weet te vinden.



La Louviere (2e am.) -Sporting Charleroi

*Mohamed Dahmane: Het Algerijnse woelwater is 35 intussen. Zorgde bij RC Genk en Club altijd wel voor problemen, "de sfeer verzieken", maar het was in de ogen van de Algerijn nooit zijn schuld. De vleugelspits heeft elk jaar wel een ander team, nu dus La Louvière.



*Michaël Cordier: Maakte zijn debuut bij Eendracht Aalst waarna hij zich bij La Louvière opwierp als een beloftevolle keeper. Zijn talent kwam er evenwel niet volledig uit. Twee seizoenen geleden nog derde doelman bij Club Brugge.