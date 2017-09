Nu al dé figuur van de Croky Cup: Cultkeeper drinkt zelfs biertje met Kortrijk-aanhang: "Fabrice Courtois, riepen ze"

TLB

Durbuy verweerde zich kranig tegen KV Kortrijk in de zestiende finale van de Beker van België. De ploeg uit de tweede amateurklasse scoorde drie keer in het Guldensporenstadion, maar Durbuy-doelman Fabrice Genchi moest zich ook wel drie keer omdraaien. Al groeide hij toch uit tot de held van de avond.

Genchi werd door de thuisfans vooral met open armen ontvangen. "Al na twee minuten scandeerden de fans van Kortrijk mijn naam. 'Fabrice Courtois', riepen ze", deed Genchi zijn verhaal bij Sporza. De struise doelman weet ook precies waarom de KVK-fans hem meteen in hun harten sloten. "Ik ben een beetje een buitenbeentje, dat klopt. Ik heb niet echt het profiel van een doelman. Maar ik sta al sinds mijn jeugd tussen de palen. Ik ben ook maar 1,73 meter, maar heb het geluk dat ik een goeie sprongkracht heb."



Genchi moest vijf ballen uit zijn netten vissen, maar dat liet hij op deze gala-avond niet aan zijn hart komen. Na de partij dronk hij zelfs een pintje mee met de thuisaanhang. "We mogen trots zijn op onze match en dus mogen we dat ook vieren. Feest vieren, dat hoort ook bij het voetbal", reageerde de doelman, naar eigen zeggen een goede vriend van Guillaume Gillet, Steven Defour en Jonathan Legear, nog bij Sporza.