STVV kan pas na verlengingen afstand nemen van negen Leuvenaars

Door: redactie

19/09/17 - 23u23

© belga.

STVV heeft met veel moeite de achtste finales van de Beker van België bereikt. De Truienaars klopten na verlengingen 1B-club OH Leuven met 4-2. De Leuvenaars speelden de hele verlengingen met z'n negenen na rode kaarten voor Schuermans en Boulenger.

Sint-Truiden leek na vier minuten op weg naar een makkelijke avond toen Botaka voor de 1-0 zorgde. De Haspengouwers verzuimden de score echter verder uit te bouwen en tien minuten na rust maakte Persoons gelijk voor OHL. Het was voor de van Lokeren overgekomen middenvelder zijn eerste goal in Leuvense loondienst.



STVV zette vervolgens alles op alles om toch nog de winst binnen te halen binnen negentig minuten, maar ondanks rode kaarten voor Schuermans (65.) en Boulenger (87.) slaagde het daar niet in.



Tijdens de eerste verlenging leek Goutas (104.) toch nog voor de beslissing te zorgen, maar Storm (105.+2) tekende voor een verrassende gelijkmaker voor de negen Leuvenaars. In de tweede verlenging was de kaars van de troepen van Dennis van Wijk dan toch uit en legde Vetokele met twee goals (107. en 112.) de eindstand vast op 4-2.