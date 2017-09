Antwerp rekent af met Lierse in tweede helft, KV Kortrijk met moeite voorbij amateurclub

Door: redactie

19/09/17 - 22u25

© photo news.

Croky Cup Antwerp heeft in de zestiende finales van de Beker van België afgerekend met Proximus League-club SK Lierse. De Great Old won het streekduel in het Bosuilstadion met 2-0. Eerder op de avond rekende KV Kortrijk met de nodige moeite af met Durbuy.

Bij Antwerp kreeg onder meer Jelle Van Damme zijn eerste basisplaats, sterkhouders Geoffry Hairemans, Dylan Batubinsika en Joeri Dequevy startten op de bank. Lierse kon geen beroep doen op de geblesseerde Frédéric Frans.



In een gelijkopgaande eerste helft kregen de Pallieters de betere kansen. Wolke Janssens en Pierre Bourdin lieten de openingstreffer liggen. Ivan Yagan trapte wel raak, maar stond buitenspel en zag zijn goal afgekeurd worden. Voor de thuisploeg stond het vizier van Joaquin Ardaiz tweemaal niet op scherp: 0-0 aan de rust. De Great Old kwam veel scherper uit de kleedkamer, al stuitte de thuisploeg telkens op een uitstekend keepende Nathan Goris. In de 73e minuut was het dan toch raak. Mateus Borges kopte het leer staalhard binnen. Dino Arslanagic (85.) deed de boeken helemaal toe voor Lierse, dat via Ayyoub Allach nog de paal trof.



In het bekerduel tussen STVV en OH Leuven zijn verlengingen nodig. Na 90 minuten stond op Stayen 1-1 op het scorebord Lees ook Red Flames openen WK-kwalificatiecampagne met monsterzege tegen Moldavië

Belgen noemen hun favorieten voor het WK (en daar zit geen landgenoot bij)



Speel mee: de gouden 11 & win 25.000 euro cash! © photo news. © belga. © photo news.