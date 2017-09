De dag dat Westerlo met 5-0 won van Anderlecht: "Ze kwamen aan met een air van 'wij komen hier kampioen spelen'. Maar hun podium moesten ze snel afbreken"

© Archief HLN/YouTube.

We schrijven 8 april 2000. 't Is zaterdagavond en er hangt elektriciteit in de voetballucht. Anderlecht kan voor de 25ste keer in zijn geschiedenis kampioen spelen. In Westerlo loopt het Kuipje storm, in Brussel wacht het al opgetrokken podium op feestende spelers. Maar het gaat grondig mis. 5-0. "Anderlecht kwam aan met een air van 'wij komen hier wel even kampioen spelen'. Alleen Anthuenis, die liep er ook vooraf wat ongemakkelijk bij", zegt Marc Schaessens (49), een van de Westelse stuntmannen. Maar het kan verkeren. Vanavond ontvangt Westerlo als rode lantaarn in 1B een Anderlecht in dubio.

Al na vier minuten ruiken de massaal meegereisde Anderlechtfans, samengetroept in de tribune achter een van de doelen, onraad. Dheedene haalt Brogno onderuit in de zestien. Anderlecht met z'n tienen verder, Brogno zet de penalty om. De ploeg van Jan Ceulemans een eerste keer aan het feest. Schaessens, toen rechtsachter: "Als je tegen Anderlecht wil winnen -en zeker met 5-0- moeten de omstandigheden meezitten. Dat was toen zeker het geval, al hadden we toen ook gewoon een goeie ploeg. Veel ervaring achterin, met onder andere Rudy Janssens en Frank Machiels. En voorin de klasse van Zelenka, Brogno en Mitrovic. Ook Pelic (de huidige trainer van Westerlo, nvdr). We speelden toen een geweldig seizoen. We wisten ook dat het kon, het jaar ervoor werd het 6-0 (zie filmpje onderaan, nvdr). Pas op, vergeet niet dat dat een groot Anderlecht was hé. De ploeg van Zetterberg, Radzinksi en Koller. Ze hadden dat seizoen furore gemaakt in de Champions League met zeges tegen Manchester United en Lazio. Onze tactiek? Hmmm, die kan ik me niet echt meer herinneren. Daar werd toen weinig over gesproken bij ons. Laat ons zeggen dat onze tactiek beter was dan die van Anderlecht (lacht)." Marc Schaessens, rechts met trainingsvest aan, viert de stuntzege. © rv.

Schaessens, die in Westerlo drie superjaren beleefde, herinnert zich van die avond vooral de manier waarop de spelers van Anderlecht zich presenteerden in het Kuipje. "Ze kwamen echt aan met een air van hier komen we wel even kampioen spelen. Alleen Aimé Anthuenis, die schuifelde wat ongemakkelijk voor zich uit en zei voor de match dat 'toch niet gemakkelijk ging worden'. In onze ploeg leefde er dus wel een soort van gevoel dat we hen lik op stuk wilden geven. 'Niet in onze tuin'. Dat ze dat podium maar weer konden afbreken."



Ballenraper Verschueren

En of Westerlo er een voor Anderlecht pijnlijke avond van maakte. Na de 4-0 van Machiels werd het de paars-witte fans zelfs teveel. Vuurpijlen belandden op het veld, supporters braken een deel van de hekkens af en dreigden op het veld te lopen. Scheidsrechter Hayen legde de match stil, manager Michel Verschueren ging bemiddelen met de fans. "Moet ik er tussen gaan staan?", hoor je 'Mister Michel' in het filmpje hierboven zeggen. Verschueren slaagde in zijn opzet en zou de hele match voor het vak blijven staan. Hij speelde zelfs even voor ballenraper. "Misschien is er in die richting nog een toekomst voor mij weggelegd?", zou hij na de match zeggen. De match werd hervat, maar de Westelse droom werd alleen maar mooier toen Pelic de forfaitcijfers op het bord zette. "Het was een zotte match", vervolgt Schaessens, die de wedstrijd in zijn top-drie aller tijden zet. "Mijn eerste wedstrijd met Westerlo vergeet ik ook nooit meer: 6-6 tegen Genk. En met Seraing stonden we op Club Brugge tien minuten voor tijd ooit eens met 3-0 achter. Het werd nog 3-3." (lees hieronder verder) Michel Verschueren bleef de rest van de match voor de tribune met Anderlechtfans staan. © rv. Ook Zetterberg moest bemiddelen bij razende Anderlecht-supporters. © rv.

Anderlecht zou uiteindelijk vier competitiematchen op rij (2-2, 6-0, 5-0 en 2-2) niet kunnen winnen bij Westerlo. Pas in het vijfde seizoen van Westerlo in de hoogste klasse, op 8 december 2001, werd het 1-2 en daarna was de magie weg. Westerlo was niet langer de Angstgegner van Anderlecht, al konden de Kemphanen in 2005 (2-1) en 2011 (2-0) nog eens verrassen en wonnen ze vorig seizoen ondanks de degradatie nog in het Astridpark. De kans dat het vanavond 5-0 wordt, is nihil. "Spijtig toch wat er gebeurd is met Westerlo. Vooral voor de mensen die al die jaren met hart en nieren alles gegeven hebben voor de club. Natuurlijk wordt het niet makkelijk om uit 1B te geraken, maar waarom niet? Kijk naar Antwerp. Zij staan er na al die jaren toch ook weer en kijk nu." Zijn pronostiek voor vanavond? "Anderlecht loopt natuurlijk niet over van vertrouwen, maar er zullen er toch veel zich willen bewijzen na het vertrek van Weiler. Misschien dat Kums zich nu ook kan profileren. Ik zeg 0-3."



Toch kampioen

Anderlecht zou ook de week erop thuis tegen AA Gent de boot ingaan en moet wachten tot 21 april om de titel te pakken. Rivaal Club Brugge verloor dat weekend bij Lierse en de dag erop werd het 4-1 in Anderlecht-Genk. Westerlo eindigde dat seizoen als zesde. Marc Schaessens speelde na Westerlo nog voor Lierse, Moeskroen, Bergen en Rupel Boom, om in 2007 hulptrainer te worden op het Kiel. In de trainersstaf van Beerschot zou hij er Aimé Anthuenis terugvinden. Zetterberg schudt huidig Westerlo-trainer Vedran Pelic de hand. © rv.