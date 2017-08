Standard werkt zestiende finale tegen Heist op Sclessin af, ook Charleroi mag bekerwedstrijd thuis afwerken

Door: redactie

Sporting Charleroi zal het in de zestiende finales van de Beker van België in het eigen Stade de Pays opnemen tegen La Louvière Centre. Dat heeft de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) vandaag bekendgemaakt. Eerder liet Standard, dat maandag tegen KSK Heist geloot werd, al weten dat ook de Rouches hun bekerwedstrijd in eigen stadion spelen in plaats van in Heist.