OHL en Westerlo makkelijk naar volgende ronde in de beker

Croky Cup Oud-Heverlee Leuven heeft met hoge 8-0 cijfers gewonnen van Turnhout in de vijfde ronde van de Croky Cup. Ook Westerlo, de andere club uit eerste klasse B die vandaag in actie kwam, won makkelijk met 4-0 van Toekomst Menen. Eendracht Aalst (Eerste Amateurs) verloor verrassend met 1-2 van RFC Luik (Tweede Amateurs).

Aalst was de enige ploeg uit Eerste Amateurs die uitgeschakeld werd, want Heist en Geel wonnen hun wedstrijden tegen respectievelijk Knokke (2-5) en Duffel (3-0). Ook Bocholt plaatste zich dankzij een 0-1 overwinning tegen Wijgmaal.



Zaterdag plaatste Union zich voor de volgende ronde dankzij een 1-4 overwinning op het veld van FC Tilleur. Tubeke had dan weer strafschoppen nodig (3-5) om Oudenaarde aan de kant te schuiven. Na de verlengingen waren beide ploegen nog met 3-3 in evenwicht. .