Amateurclubs krijgen tot achtste finales thuisvoordeel in Beker van België

Bewerkt door: PL

19/06/17 - 23u03 Bron: Belga

Zulte Waregem won dit jaar de Beker van België. © photo news.

De acht clubs uit de Proximus League (1B) maken op zondag 27 augustus hun intrede in de vijfde ronde van de Beker van België. Dat heeft de Belgische voetbalbond bij de loting voor de eerste vijf rondes van de Croky Cup bekendgemaakt.

De clubs uit de Jupiler Pro League komen vanaf de zestiende finale in actie op 19, 20 en 21 september. De zestien ploegen uit de eerste amateurklasse komen vanaf de derde ronde in het bekertoernooi.



Vanaf komend seizoen krijgen de amateurclubs tot en met de achtste finales het thuisvoordeel in de Croky Cyp. De kwartfinales en halve finales worden gespeeld met heen- en terugwedstrijden. De finale vindt op neutraal terrein plaats. Het thuisvoordeel geldt wel enkel als de infrastructuur van de amateurclubs aan minimumvereisten voldoet. Zo moet de minimale lichtsterkte van de lichtmasten op het voetbalterrein 300 lux bedragen. Het stadion moet plaats bieden aan minstens 1.500 toeschouwers en er moeten 300 zitplaatsen voorzien worden.



Het afgelopen seizoen zette Zulte Waregem zijn tweede Beker van België in de prijzenkast. Essevee won na strafschoppen van KV Oostende. Tubeke schopte het als enige club uit 1B tot de laatste zestien. Onder de amateurclubs was ASV Geel de primus met een achtste finale tegen de latere winnaar.