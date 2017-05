AA Gent klopt Anderlecht en wint Beker van België bij de vrouwen

Door: redactie

AA Gent heeft in het stadion van KV Mechelen de Beker van België vrouwenvoetbal gewonnen. Bij de rust stond AA Gent 1-0 voor.

Margaux Van Ackere opende de score in de 21e minuut. In de 59e minuut bracht Ella Van Kerhoven RSCA langszij. Vijf minuten later zette Kassandra Ndoutou Missipo Gent opnieuw op weg naar bekerwinst en in de 79e minuut stelde de net ingevallen Mariam Abdulai Toloba de zege veilig.



Vorige week greep Anderlecht ook al net nast de landstitel. Het eindigde met evenveel punten als Standard, maar moest de titel aan de Luikenaars laten omdat die één wedstrijd meer wonnen. In de beker werd Standard in de halve finales met 1-0 uitgeschakeld door Anderlecht.



AA Gent, in de competitie derde, stond voor het eerst in de bekerfinale. Anderlecht staat het vaakst op de erelijst. Het won de beker tien keer, het laatst in 2013. Daarnaast was de Brusselse club acht keer verliezend finalist. Vorig jaar moest Anderlecht in de finale met 2-1 het onderspit delven voor Lierse. .