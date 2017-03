Waarom tweede plek vergiftigd geschenk zou zijn voor Essevee

Door: redactie

20/03/17 - 10u00

© photo news.

Dankzij de bekerwinst is Zulte Waregem volgend seizoen al zeker van de poules van de Europa League. Tenzij Essevee op het einde van de play-offs tweede wordt. Dan moeten de jongens van Dury verplicht naar de derde voorronde van de Champions League en gaat het ticket voor de poulefase van de Europa League naar het nummer drie uit de competitie.



Wint Zulte Waregem die derde CL-voorronde, dan wacht hen nog een play-off tegen een grote Europese klepper met een ticket voor de CL-poulefase als inzet. Verliezen ze die dubbele confrontatie, dan plaatsen ze zich wel nog voor de poulefase van de Europa League.



Sneuvelt Essevee in de derde voorronde van de Champions Leauge, dan gaan ze naar de laatste voorronde van de Europa League. Winnen ze die, dan zit Zulte Waregem in de poules van de Europa League. Verliezen ze die laatste voorronde dan zit hun Europees avontuur er eind augustus al op.