Essevee-staflid Ceetje (76) jodelt en danst voor onze camera

Mathieu Goedefroy

19/03/17 - 15u56

Niemand die na de bekerwinst van Zulte Waregem harder uit de bol ging dan staflid en masseur Roger 'Ceetje' Putman. Ook tijdens de huldiging in Zulte vanmiddag ging de 76-jarige clublegende helemaal uit zijn dak. Hij jodelde in de microfoon van onze videoman en danste daarna dat het een lieve lust was, en dat op zijn gezegende leeftijd. Hartverwarmend.