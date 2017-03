Francky Dury geniet van tweede bekerzege: "Met mijn knieën in het gras, dat voelde goed"

Door: Rudy Nuyens

19/03/17 - 00u17

© belga.

Francky Dury coachte Zulte Waregem voor de derde keer in een bekerfinale, voor de tweede keer mocht hij de Cup ook mee naar huis nemen.

"Ik herinner me nog de eerste keer dat ik de beker won met Zulte Waregem", zegt Dury. "Het was 2006, we speelden ons eerste jaar in eerste klasse en werden zesde met een elftal bestaande uit amateurs. We wonnen de beker tegen Moeskroen, maar ik heb toen eigenlijk niet geprofiteerd van dat moment. Nu ben ik heel gelukkig, ik geniet veel meer van dit moment."



"Na de verlossende penalty ben ik voor de eerste keer in mijn leven met een pak aan op mijn knieën in het gras gegleden en dat voelde goed. Ik ga mee de feestnacht in. Ik moet geen bier drinken om te kunnen feesten, maar ik ga wel genieten met mijn spelers."



Zulte Waregem weet zich meteen verzekerd van de groepsfase van de Europa League, maar dat betekent niet dat Zulte Waregem er nu met zijn pet naar gaat gooien in play-off 1. "Wij gaan ons best doen in de play-offs", verzekert Dury. "Je moet correct blijven tegenover de andere teams, je moet fair blijven en er helemaal voor gaan. Het feit dat we de beker wonnen en al Europees voetbal beet hebben, moeten we net gebruiken om een goeie play-off 1 te spelen. We gaan jongens als Bala of Madu wel kansen geven, maar we gaan met een goed gevoel naar play-off 1."



Dury geeft toe dat hij lang twijfelde om de pas herstelde Timothy Derijck in te zetten. "We hebben die beslissing heel laat genomen", vertelt Dury. "We hebben de avond voor de match een analyse gemaakt met de hele staf en we kwamen tot de vaststelling dat we tegen Dimata en Musona communicatie en organisatie konden gebruiken. Timothy was in orde, hij heeft de voorbije weken hard gewerkt, maar hij miste matchritme. Dat maakte dat het een risico was om hem te zetten. Had hij een zware fout gemaakt, dan was de reactie terecht geweest. Maar Derijck is belangrijk geweest in de organisatie."