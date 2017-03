Vanderhaeghe: "Stel me toch vragen bij de ref"

Rudy Nuyens

19/03/17 - 00u21

Yves Vanderhaeghe was bijzonder ontgoocheld na de bekernederlaag. Hij schreef die voor een stuk toe aan de te makkelijk toegestane tegengoals, maar hij wees ook met een beschuldigende vinger naar scheidsrechter Delferière. "De ontgoocheling is groot", zegt Vanderhaeghe. "Dat lijkt me logisch als je na een 3-3 nog verliest met de strafschoppen. Ik zag een goeie finale, er was spanning alom. Maar wij kregen te makkelijk doelpunten tegen. Maar ik stel me ook vragen bij een aantal beslissingen van de scheidsrechter."