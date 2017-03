Waregemfan vraagt Sammy Bossut ten huwelijk via onze videoman

Mathieu Goedefroy

Sammy Bossut kroonde zich tot bekerheld van Zulte Waregem door twee penalty's van Oostende te stoppen. De euforie in het Waregemvak was navenant, zag ook onze videoman. Temidden van de uitzinnige fans volgde ook een verrassende boodschap van een jongedame voor 'haar 'Sammy: "Sammy, please marry me!"