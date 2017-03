Door: redactie

18/03/17 - 20u19 Bron: Sporza

Opvallend beeld in het kamp van KV Oostende. Tussen de fans van de kustploeg liepen enkele supporters van Eupen en dat terwijl beide clubs niet meteen buren zijn van elkaar. Hoe komt dat toch? "Oostende, dat zijn onze vrienden", vertellen ze aan Sporza. "Dat is al acht jaar zo. We weten zelf ook niet goed hoe dat ontstaan is."