Bossut ontpopt zich tot penaltyheld op de Heizel en schenkt Essevee de Beker

Beker van België Zulte Waregem mag de Beker van België in de prijzenkast stallen. Met dank aan Sammy Bossut. Na een knotsgekke finale was er na 120 minuten geen winnaar (3-3). Strafschoppen dus en daarin ontpopte Bossut zich met twee gestopte penalty's tot held van de avond.

Echt volgelopen was de Heizel niet, maar de afwezigen hadden ongelijk. Aan spektakel geen gebrek vandaag. Het begon allemaal met een slipper van Baudry. Dimata nam het geschenk met twee handen aan en knalde via de binnenkant van de paal de openingsgoal tegen de netten. Niet dat KV Oostende daar lang van kon genieten. Luttele minuten later tikte Derijck - voor het eerst sinds zijn blessure opnieuw in de basis - de gelijkmaker simpel in doel. En of hij belangrijk is voor dit Zulte Waregem. Musona (of is het Mussona?) knalde daarna nog op de lat en tussendoor liep Leye een stevige bloedneus op. Dan mogen we spreken van een boeiende eerste helft.



Over naar het tweede bedrijf waarin Dimata weer een hoofdrol opeiste. Met een hakje in de draai duwde hij zijn tweede van de avond binnen. Bondscoach Roberto Martínez noteerde vlijtig de naam van de 19-jarige diament op zijn papiertje. Zulte Waregem kreeg het moeilijk. Dury haalde een boze Cordaro naar de kant voor Coopman en niet veel later liet Musona de 3-1 liggen. Toch gaf Oostende de voorsprong wéér uit handen. Marusic kopte laks terug en zo kon Coopman simpel scoren. Beide teams kregen nog genoeg kansen om de finale te beslissen, maar zonder succes.



Verlengingen dus. En daarin leek Gueye met een rake kopslag voor de bevrijding te zorgen. Leek, want vijf minuten voor tijd beging Dalsgaard dom hands in de eigen zestien. Delferière wees onverbiddelijk naar de stip. Musona bleef kalm en stuurde Bossut de verkeerde kant op: 3-3.



Geen winnaar na 120 minuten voetballen en dus moesten strafschoppen voor de beslissing zorgen. Bossut stopte daarin twee elfmeters en schonk zo na een ware thriller Zulte Waregem de Beker.



