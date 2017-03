Vanderhaeghe: "Met play-off 1 ben je niets, ik wil iets in onze trofeeënkast zetten"

Door: redactie

17/03/17 - 18u40

© belga.

KV Oostende staat voor een historische dag in de clubgeschiedenis. Het 'Wereildploegsje' van voorzitter Marc Coucke staat morgenavond in het Koning Boudewijnstadion in zijn allereerste bekerfinale. Winst tegen Zulte Waregem betekent dus meteen een eerste grote trofee. Volgens KVO-trainer Yves Vanderhaeghe is zijn ploeg klaar voor de strijd.

De Oostendse selectie heeft vanmiddag al getraind in het Koning Boudewijnstadion. "Dat geeft toch een speciaal gevoel, dit is een andere dimensie", stelde Vanderhaeghe. "Zelf ben ik nog niet zenuwachtig, mijn spelers evenmin, ze zijn vrij rustig", klonk het.



KVO kan morgen geschiedenis schrijven. "Alles gaat inderdaad erg snel met onze club. Ook dit jaar haalden we redelijk vlot play-off 1, maar echt iets winnen hebben we nog niet gedaan. Op zich ben je met kwalificatie voor play-off 1 niets, je hebt niets in handen. Ik wil iets in de trofeeënkast zetten", aldus Vanderhaeghe, die zijn basiself al in zijn hoofd heeft. "De laatste weken traint iedereen scherp, het is aan mij om de juiste keuzes te maken."



Bij KVO kan kapitein Sébastien Siani al zijn tweede grote prijs van het seizoen winnen, eerder dit jaar kroonde hij zich met het Kameroen van Hugo Broos immers al tot Afrikaans landenkampioen. "Die twee finales kan je niet vergelijken, nu is de aanloop naar de eindstrijd veel rustiger. Maar op het veld laat je toch dezelfde mentaliteit zien", aldus de middenvelder.