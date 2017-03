Leye: "De mensen onthouden enkel wie Beker van België wint, niet wie finale verloor"

Door: redactie

17/03/17 - 18u29

Leye (rechts) naast trainer Dury. © photo news.

Zulte Waregem staat morgenavond in de derde bekerfinale uit de clubgeschiedenis. Essevee won de Beker van België in 2006, was verliezend finalist in 2014 en kan morgen tegen KV Oostende (20u45) een tweede grote prijs pakken. "Een bekerfinale blijft magisch", klonk het een dag voor de eindstrijd van de Croky Cup bij trainer Francky Dury en kapitein Mbaye Leye.

Essevee heeft al een uitstekend seizoen achter de rug. Het eindigde knap derde in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League en plaatste zich probleemloos voor Play-off I. Bekerwinst zou al een mooie kers op de taart zijn. "Zo'n finale is magisch, normaal gezien speelt de nationale ploeg hier in het Koning Boudewijnstadion en nu is het aan ons", aldus Leye. "We hebben het al heel goed gedaan dit seizoen, bekerwinst kan dat ook extra in de verf zetten. Bovendien onthoudt men achteraf enkel de winnaar, de nummer twee telt niet", verklaarde de Senegalese spits.



Voor coach Dury wordt het de derde keer in twaalf jaar tijd dat hij als T1 in het Koning Boudewijnstadion zit. "Uiteraard is zo'n finale speciaal, zo'n match speel je niet elke week. Een topclub mag je ons bij bekerwinst echter nog niet noemen. Toppers hebben meer titels, meer supporters en meer historiek. Maar het zou ons wel de nodige motivatie geven om nog een tandje bij te steken op de ingeslagen weg."



De opvolger van Standard op de erelijst van de Beker van België krijgt een ticket voor de groepsfase van de Europa League. "Dat is heel mooi. Die rechtstreekse kwalificatie voor de poulefase is ook een extra stimulans om de finale tot een goed einde te brengen", oordeelde Dury, die in zijn verdediging zoals bekend sterkhouders Davy De fauw en Timothy Derijck moet missen.