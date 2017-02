KV Oostende verkoopt 10.000 bekertickets en lanceert videoclip

Door: Timmy Van Assche

28/02/17 - 13u27

© Facebook KV Oostende.

video KV Oostende heeft meer dan 10.000 tickets verkocht voor de bekerfinale van 18 maart in Brussel tegen Zulte-Waregem. Om dat te vieren, lanceerde de club een opvallende en leuke muziekclip. Alle ambassadeurs van de club, zoals Herr Seele, Kamagurka, Sebastien Dewaele en Garry Haggar zingen het lied 'KVO, we love you', een bewerking van het populaire 'I love you, baby'. KVO heeft ook al meer dan honderd bussen ingelegd naar de Heizel.