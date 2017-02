Donderdag beslissing over al dan niet openstellen parking C voor bekerfinale

Door: Valerie Hardie

Het college van de burgemeester en schepenen beslist morgen of de stad Brussel de veelbesproken parking C zal openstellen voor het grote publiek voor de bekerfinale op 18 maart en de uitverkochte interland van de Rode Duivels op 25 maart tegen Griekenland. De Brusselse schepen Alain Courtois (MR) dreigde ermee om de parking te sluiten na een conflict met de gemeente Grimbergen over de buurtweg die bouw van het Eurostadion verhindert.