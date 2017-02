Derijck (Essevee) moet onder het mes en mist bekerfinale

Pieter-Jan Calcoen

7/02/17 - 23u01 Bron: Eigen berichtgeving

Derijck gaat donderdag onder het mes in Gent. © belga.

Het houdt niet op voor Zulte Waregem. De fusieclub moet na Davy De fauw ook Timothy Derijck missen in de bekerfinale tegen KV Oostende. De verdediger ondergaat donderdag een operatie aan de knie.

De pijn aan de knie bleef maar komen. En dus heeft Timothy Derijck er, in samenspraak met de medische staf van Zulte Waregem, voor gekozen om donderdag onder het mes te gaan in het Universitair Ziekenhuis van Gent. Mogelijk wordt een deel van de meniscus verwijderd. Omdat het onduidelijk is hoe zwaar het letsel is, zullen er pas na de ingreep meer details gekend zijn over de onbeschikbaarheid van Derijck, maar Zulte Waregem denkt dat hij vijf tot acht weken out zal zijn.



Meer dan waarschijnlijk moet Derijck dus de bekerfinale tegen KV Oostende op 18 maart aan zich voorbij laten gaan. In de play-offs zou hij wel opnieuw moeten kunnen spelen. Op de Heizel moet Essevee-coach Francky Dury het ook al doen zonder rechtsachter Davy De fauw, die zich aan de schouder liet opereren. Dury zal dus moeten puzzelen.