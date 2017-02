Hamalainen knalt Essevee naar finale, Coopman opnieuw van goudwaarde

© belga.

We krijgen een West-Vlaamse derby op de Heizel. Na KV Oostende gisteren verzekerde Zulte Waregem zich vandaag van een ticket voor de finale van de Beker van België. De fusieclub ging met 0-2 winnen aan de Kehrweg, nadat het de heenmatch met het kleinste verschil had gewonnen van Eupen. Hamalainen, op assist van Coopman, zorgde voor de verlossing. Marrone legde in de slotminuut de eindstand vast.

"We zijn naar hier gekomen om te scoren." De tactiek van Francky Dury liet voor aanvang het beste verhopen voor de fans van Zulte Waregem. Door de 1-0 zege uit de heenmatch zou de fusieclub met een doelpunt aan de Kehrweg het ticket voor de Heizel helemaal veiligstellen. Alleen leek Essevee zich in de eerste helft enkel toe te leggen op verdedigen. Aanvallend kwam het er, buiten enkele kleine steekjes op stilstaande fases, nooit uit. Eupen deed het dan ietsje beter - de Panda's moesten dan ook scoren. Niet dat Bossut in een schietkraam stond, hoor. Sylla liet voor rust de beste kans onbenut.



Zelfde verhaal in de tweede helft. De meeste dreiging kwam er langs de kant van de thuisploeg. Zo moest Bossut zich strekken op een vrije trap van Luis Garcia. Zulte Waregem groeide gestaag in de match en iets na het uur kreeg het ook een dot van een kans. Leye stuurde Madu diep, die het leer op de paal knalde. Dury gooide Coopman in de strijd en die wissel pakte net als twee weken geleden uitstekend uit. De huurling van Club Brugge schotelde Hamalainen de 0-1 voor. De afwerking van de linksachter mocht er wezen. Marrone maakte er in het slot zelfs nog 0-2 van met een rake kopbal, terwijl ze op de bank van Essevee duchtig aan het feestvieren waren. Op naar de Heizel.



