Ryan komt nog één keer terug op keuze: "Wou niet naar Anderlecht, ik voel nog te veel liefde voor Club"

Mathew Ryan. © photo news.

Mathew Ryan had zijn terugkeer op de Belgische velden allicht anders voorgesteld. De Australische doelman moest zich tegen KV Oostende al snel gewonnen geven en miste zo een ticket voor de finale van de Beker. Na afloop had de ex-keeper van Club Brugge het even over zijn keuze voor Racing Genk, terwijl hij ook naar Anderlecht kon.

"Dit is niet de terugkeer waar ik op gehoopt had, dat klopt", trapte Ryan een open deur in. "We hadden nochtans een goede uitgangspositie door de 1-1 uit de heenmatch. We begonnen niet goed en incasseerden al snel de tegengoal. Daarna missen we een pak kansen. Het is een beetje het verhaal van onze twee wedstrijden tegen KV Oostende. Veel mogelijkheden, maar geen goals."



"De uitschakeling is jammer, we zijn allemaal teleurgesteld. Maar we zijn een jonge groep, hier moeten we uit leren. Hopelijk kunnen we de club nog trots maken in de laatste matchen van het reguliere seizoen."



Waarom koos Ryan eigenlijk voor Genk, en niet voor Anderlecht? De Australiër haalde zijn verleden bij Club Brugge aan. "Ik heb nog steeds veel liefde voor blauw-zwart. Ik kon het niet maken om voor Anderlecht te kiezen, gezien de rivaliteit. Maar ik moest wel opnieuw spelen, daarom zit ik nu in Genk."