Vanderhaeghe: "Gaan niet naar finale om ze te verliezen"

Door: redactie

31/01/17 - 23u18

© photo news.

Yves Vanderhaeghe was in zijn nopjes met de kwalificatie voor de bekerfinale, de allereerste in het bestaan van de kustploeg.



"We hebben vanavond geschiedenis geschreven", aldus de KVO-coach. "Ik heb hier veel mensen in tranen gezien. Niet onlogisch, we dromen hier al zo lang van. Het is de wedstrijd geworden die we in gedachten hadden, met een enorme strijd. De spelers hebben zich volledig gegeven, dat doet deugd na de voorbije twee matchen. Voor rust speelden we voortreffelijk, het had halfweg 0-2 of 0-3 kunnen zijn. In de tweede helft kenden we wat problemen. Gelukkig pakt Dutoit die strafschop. En nu? We gaan niet naar de finale om ze te verliezen. Een prijs pakken zou de bekroning zijn."