Invaller Coopman verlost Essevee in ultieme slot, alles nog mogelijk in return

Manu Henry

18/01/17 - 22u40

© belga.

Het zag er lange tijd niet al te best uit voor Zulte Waregem, maar dankzij invaller Sander Coopman behaalde Essevee alsnog een behoorlijk goede uitgangspositie met het oog op een derde trip naar de Heizel (1-0). De terugwedstrijd in de Oostkantons belooft spannend te worden.

Net als gisteren in Oostende waren ook vandaag aan de Gaverbeek de supporters allesbehalve in grote getale opgekomen. "Mensen vinden altijd een reden om niet te moeten komen" zei coach Francky Dury nog aan de vooravond van het belangrijke bekerduel.



Veel om zich aan op te warmen in een barkoud Regenboogstadion kregen de fans niet in het openingskwartier. De wedstrijd brak met mondjesmaat open en bijna halfweg het eerste bedrijf tekende Lepoint voor de eerste echte kans, en meteen was het een hele grote. De energieke middenvelder van Essevee stuitte echter op de benen van Niasse. Diezelfde Niasse, de boomlange doelman van Eupen die niet altijd een even secure indruk maakt, keepte echter een beresterke eerste helft. Iets voor het halfuur pakte de Senegalese goalie uit met een ultieme reflex op een kopbal van alweer Lepoint. Nog was het niet gedaan. In de slotfase moest de doelman van Eupen opnieuw vol aan de bak op een volley van Leye. De bezoekers uit de Oostkantons konden op hun beurt daar amper iets tegenover stellen. De eerste bal tussen de palen aan de kant van Eupen viel pas in minuut 44 te noteren. Zo gingen beide teams met een brilscore de kleedkamers opzoeken en daar mochten vooral de 'Panda's' niet om morren.