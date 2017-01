Dury hekelt lage opkomst: "Mensen vinden altijd een reden om niet te moeten komen"

Jonas Van De Veire

18/01/17 - 07u05

© belga.

Een halve finale van de beker. Daar wil iedereen bij zijn, zou je denken. Maar door de winterprik en de onaantrekkelijke tegenstander loopt het bij Zulte Waregem toch niet storm voor de wedstrijd tegen Eupen. De club verkocht tot dusver slechts 2.046 tickets en één tribune blijft zelfs gesloten. "Echt waar?", viel Francky Dury uit de lucht. "Ik kan het bijna niet geloven. Eerlijk gezegd had ik een vol huis verwacht."



Dat de partij vanavond live uitgezonden wordt op televisie speelt ook niet in de kaart van de fusieclub. "Of is er veldrijden op televisie?", zuchtte de coach. "Mensen vinden altijd een reden om niet te moeten komen. Kijk, alle fans zeggen me dat ze graag nog eens een finale zouden meemaken. Maar ze hebben dat voor een deel zelf in handen. Zij kunnen de ploeg naar succes stuwen." Er staat nochtans veel op het spel voor Essevee. "We zijn twee matchen verwijderd van een onvergetelijke trip naar Brussel - dat lukte ons de voorbije elf jaar slechts twee keer. En als je de beker wint, krijg je zelfs meteen het mooiste Europese ticket."



Gelukkig is de honger bij de spelers van Essevee wél groot. "Het leeft bij die jongens", merkte Dury. "Velen onder hen vertelden me tijdens de stage dat ze nog nooit een bekerfinale hebben gespeeld. Wel, als ze het eens willen meemaken, moeten ze eerst voorbij Eupen."