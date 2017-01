Stuivenberg over zijn debuut bij Genk: "Heel trots op ons spel"

Albert Stuivenberg. © photo news.

Albert Stuivenberg heeft zijn entree bij Racing Genk niet gemist. De opvolger van Peter Maes zag zijn ploeg een pak kansen bij elkaar spelen aan de kust. Alleen het vizier stond nog niet op scherp. "We hadden veel meer moeten scoren, dat ziet iedereen."

"Ik ben heel blij voor Malinovskyi", vertelde Albert Stuivenberg na afloopt. "Niet alleen omdat hij scoort, ook en vooral dat hij eindelijk opnieuw kan spelen. Het was een uitstekende teamprestatie, waardoor Malinovskyi ook uit de verf kwam. Ik ben heel erg trots op onze manier van spelen. We hebben heel wat kansen bij elkaar gespeeld, al ziet iedereen dat we meer dan één keer hadden moeten scoren. Het zou de terugmatch een pak makkelijker gemaakt hebben." "We speelden heel dominant. Dit is ook de manier waarop we willen voetballen. De spelers die de kansen misten, weten ook wel dat het beter moet. Met het uitvallen van Karelis raakten we ook onze topschutter kwijt. Dat vang je niet zomaar op."

Vanderhaeghe: "Binnen twee weken zal het beter moeten"

Bij KV Oostende waren ze niet tevreden over het gelijkspel. Coach Yves Vanderhaeghe besefte na afloop dat het niet goed genoeg was. "We waren zeker niet goed vandaag. We klimmen dan op voorsprong, maar we puurden daar geen vertrouwen uit. Voetballend liep het niet lekker. We mogen nog blij zijn dat het bij 1-1 is gebleven. Tijdens de rust heb ik mijn jongens verteld dat we te braaf waren. Ook de eerste pass moest beter. Er was veel te veel balverlies. We kunnen veel beter dan dat we vandaag getoond hebben. Maar goed, we maken nog steeds een kans op de finale. Alleen zal het over twee weken beter moeten dan vandaag. Alles is nog mogelijk."