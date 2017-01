Malinovskyi bezorgt Genk aan zee de beste papieren voor trip naar de Heizel

© photo news.

Racing Genk heeft in een ijskoud Oostende een prima uitgangspositie bij elkaar gevoetbald. De Limburgers, voor het eerst onder het bewind van Stuivenberg, wisten in de tweede helft met een knap doelpunt van Malinovskyi de openingsgoal van Vandendriessche uit (1-1). Over twee weken kan Genk, dat vandaag morste met de vele kansen, de poorten naar de Heizel helemaal openbeuken.

In zijn debuutwedstrijd liet Albert Stuivenberg Thomas Buffel op de bank. De Nederlandse coach dropte Ruslan Malinovskyi na maandenlang blessureleed voor het eerst in de basis en rekende op de linkerkant ook op de flitsen van Leandro Trossard. Onder impuls van Leon Bailey begon Racing Genk best sterk aan de wedstrijd. William Dutoit, de doelman ad interim bij KVO, hield Bailey met een fantastische reflex van de openingsgoal. Die viel niet veel later dan toch, weliswaar aan de overkant. Vandendriessche ging vanop de eigen helft op wandel en duwde de 1-0 voorbij Bizot. Nieuw jaar, zelfde (defensieve) problemen.



Toch kwam Genk vol goede moed uit de kleedkamer. Samatta kreeg twee huizenhoge kansen voorgeschoteld en wrong die allebei vakkundig de nek om. Uitstel van executie, want enkele minuten later herstelde Malinovskyi zijn foutje van bij de openingsgoal. Met een afstandsschot nam hij Dutoit te grazen. De Limburgers hadden eindelijk hun verdiende gelijkmaker te pakken. Oostende maakte niets meer klaar, terwijl Genk - en vooral Samatta - bleef morsen met de kansen. Een pegel van Bailey spatte in het slot uiteen op de lat. Oostende kwam met de schrik vrij en moet op 31 januari scoren in de Luminus Arena, wil het alsnog naar de finale van de Croky Cup.