RC Genk kan in Oostende rekenen op Thomas Buffel

16/01/17 - 18u30 Bron: Belga

Croky Cup Thomas Buffel zit in de selectie van KRC Genk voor het bekertreffen van morgen/dinsdag in en tegen Oostende. De ervaren middenvelder paste eerder deze maand om "privéredenen" voor de winterstage van de Limburgers in Spanje maar is weer beschikbaar.

"Thomas Buffel heeft aangesloten bij de groep en daar ben ik heel blij mee. Hij is een belangrijke speler voor de groep", vertelde de nieuwe Genkse coach Albert Stuyvenberg.



De Spaanse aanwinst José Aranjo, een 22-jarige aanvaller, is er morgenavond niet bij aan de kust. "Het is nog wat vroeg. Hij heeft nog onvoldoende kunnen trainen. Daarom is het best voor hem om nog wat tijd te nemen", aldus Stuyvenberg op de clubwebsite.



6-0

Eind november verloor Genk, toen nog onder Peter Maes, met 6-0 van Oostende in de competitie. "Die beelden heb ik intussen al gezien", verduidelijkt de Genkse trainer. "Toch denk ik dat het niet veel zin heeft om daarbij stil te blijven staan. Dat is gebeurd. Daar kan je toch niets meer aan veranderen. Wij richten ons op de toekomst. Wij slaan een ander traject in. Ik had graag wat meer tijd gehad maar die is er nu eenmaal niet. Daarom kan je beter richten op dat waar je wel invloed kunt op hebben."



"Heel wat veranderd"

Een goed resultaat in de Versluys Arena is volgens Stuyvenberg "winnen". "Er is natuurlijk het gegeven dat de strijd beslist wordt in twee wedstrijden. Maar wij willen altijd winnen. Bij een uitwedstrijd in Oostende kan je altijd pas achteraf zeggen wat een goede uitslag is. Iedereen wil beter doen dan in de competitie maar de omstandigheden zijn anders. Er is heel wat veranderd, wij hebben een ander soort voorbereiding gehad. Dat je weer niet met 6-0 de boot in wil gaan, is wel duidelijk."



"Oostende is een heel lastige tegenstander maar ik denk dat Oostende ook aan ons een lastige opponent heeft en wij willen echt wel die finale spelen", aldus nog de Nederlander.



De return volgt op 31 januari in Genk. De winnaar speelt op 18 maart in het Koning Boudewijnstadion in de bekerfinale tegen Zulte Waregem of Eupen.