Van Meir pareert kritiek van Vanhaezebrouck: "Speel bekerwedstrijden in het weekend"

Door: redactie

28/09/16 - 11u40 Bron: Sport/Voetbalmagazine

© belga.

Met vijf Belgische ploegen die dit seizoen Europees aan de bak moeten, is de kalender meer dan ooit tot de nok gevuld bij enkele ploegen in de Jupiler Pro League. Hein Vanhaezebrouck verbaasde zich dan ook over het feit dat uitgerekend Lierse, club uit de eerste klasse B, niet hun sterkste ploeg opstelde in de beker. "Ik vond dat nogal een agressieve conclusie van Hein", zegt Eric Van Meir in Sport/Voetbalmagazine.

Geen B-ploeg, wel rotatie "Omdat ik een grote evenwichtige kern heb, heb ik geen mindere ploeg opgesteld. Maar ik heb wel geroteerd. Zo konden de jongens die vorig jaar speelden ook aan de bak komen. En ja, de competitie is voor ons belangrijker dan de beker." Dat valt ook te zien aan de resultaten. In de beker slikte het een nipte 1-2-nederlaag tegen Gent. In eerste klasse B prijken de Pallieters helemaal bovenaan met 15 op 21. © belga.